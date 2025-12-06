 భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసిన నల్ల మల్లారెడ్డి కాలేజీ! | Nalla Mallareddy College Medchal district forced to remove his Ayyappa attire | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసిన నల్ల మల్లారెడ్డి కాలేజీ!

Dec 6 2025 10:59 AM | Updated on Dec 6 2025 11:00 AM

Nalla Mallareddy College Medchal district forced to remove his Ayyappa attire

మేడ్చల్ జిల్లా: మేడ్చల్ జిల్లా మేడిపల్లి పీఎస్ పరిధిలోని నారపల్లి నల్లమల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో ఒక విద్యార్థి చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నందున నల్ల దుస్తులు ధరించి కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు, సిబ్బంది తనను బలవంతంగా నల్ల దుస్తులు విప్పించి యూనిఫాంలోకి మార్చారని  ఆ స్టూడెంట్‌ ఆరోపించాడు.

తాను అయ్యప్ప మాల ధరించిన కారణంగా కాలేజీ సిబ్బంది అభ్యంతరం తెలిపారని.. రూల్స్‌ అంటూ దుస్తులు విప్పించారని.. దీక్షలో ఉన్నప్పుడు నల్ల దుస్తులు, మాల తీసేయడం అనుచితమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఇతర మతస్తుల సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తున్న కాలేజీ యాజమాన్యం.. అయ్యప్ప దీక్ష చేస్తున్నవాళ్ల పట్ల ఎందుకు వివక్ష చూపిస్తోందంటూ సదరు విద్యార్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఈ మేరకు వీడియో తీసుకుని తనకు తెలిసినవాళ్లకల్లా పంపాడు. అలా.. అది నెట్టింటకు చేరింది.

ఈ ఘటనలో వాస్తవమేంటో నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది. కాలేజీ యాజమాన్యం స్పందించాల్సి ఉంది. అయితే.. ఈలోపు వీడియో దుమారం రేపడంతో హిందూ సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. బీజేవైఎంతో కలిసి కాలేజీ ముట్టడికి పిలుపు ఇచ్చాయి.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 3

ఎగరని విమానాలు.. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఇండిగో ప్యాసింజర్ల కష్టాలు చూశారా?.. (చిత్రాలు)
photo 4

రూ.350 కోట్ల విలువైన బంగ్లా.. గృహప్రవేశం ఫోటోలు షేర్ చేసిన ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
photo 5

నేను నా మూడ్ స్వింగ్స్.. చీరలో అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
US President Donald Trump Wins FIFA Peace Award 1
Video_icon

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కు ఫిఫా శాంతి బహుమతి
Air Ticket Prices Increase With Indigo Flight Cancellations 2
Video_icon

ఇండిగో సంక్షోభం.. ఆకాశాన్నంటిన టికెట్ ధరలు..!
Vizianagaram Residents Identified Among Victims In Tamil Nadu Road Accident 3
Video_icon

ప్రమాదంలో మృతి చెందిన.. విజయనగరం అయ్యప్ప భక్తులు!
Director Koratala Siva Meets Allu Arjun For Story Discussion 4
Video_icon

బన్నీతో కొరటాల స్టోరీ డిస్కషన్స్?
Chiranjeevi And Victory Venkatesh Multi Starrer Movie 5
Video_icon

వచ్చే సంక్రాంతికి చిరుతో వెంకటేష్ మల్టీస్టారర్..
Advertisement
 