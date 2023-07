సాక్షి, హన్మకొండ: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో వానలు కురుస్తుండటంతో పలు గ్రామాలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. మరోవైపు.. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో వరదలతో ఇళ్లలోకి భారీగా వరద నీరు చేరి.. చెరువులను తలపిస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా.. భారీ వానల నేపథ్యంలో కాజీపేట్‌ రైల్వే స్టేషన్‌(జంక్షన్‌)లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. రైల్లే పట్టాలపై నీరు చేరడంతో రైలు ప్రయాణాలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీంతో, హసన్‌పర్తి-ఖాజీపేట రూట్‌లో రెండు రైళ్లు రద్దు కాగా, పలు రైళ్లను దారి మళ్లించారు.

Never seen #Kazipet Railway Station this way where tracks are filled with water up to 2 feet. #TelanganaRains #TelanganaFloods pic.twitter.com/OvGBA1EjLF

— Krishnamurthy (@krishna0302) July 27, 2023