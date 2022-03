తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్‌.. దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి థ్యాంక్యూ అంటూనే సెటైర్లు వేశారు. ఈ ఉదయం నుంచే వరుస ట్వీట్లతో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీపై విమర్శనాత్మక పోస్టులు చేస్తున్నారు.

తెలంగాణలో 2019 నుంచి 38 లక్షల నల్లా కనెక్షన్లు ఇచ్చామని, మహిళలకు ఊరట ఇచ్చామని ప్రధాని పేరిట ఒక ప్రకటన వెలువడింది. దానిని ప్రస్తావిస్తూ.. ‘మిషన్‌ భగీరథ పథకం కోసం కేంద్రం ఏమేర సహకారం అందించిందో చెప్పాలంటూ ప్రధాని మోదీని నిలదీశారు. ఏ మాత్రం సాయం అందించకుండా.. ప్రధాని హోదాలో ఇలా ప్రచారం చేసుకోవడం తగదని కేటీఆర్‌ అన్నారు.

Reiterating some of your previous statements Modi Ji 👇

❇️ “Failure of Union Govt”

❇️ “Burden on States”

❇️ “Petrol & Diesel prices will come down”

❇️ “Arrogance of Power”

❇️ “Unsympathetic to needs of Poor” pic.twitter.com/Yuj4T6jRO1

— KTR (@KTRTRS) March 31, 2022