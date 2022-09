సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కేంద్రంలోని బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్న వేళ.. టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు.

74 ఏళ్ల క్రితం ఒక హోంమంత్రి ప్రజలను ఐక్యం చేసేందుకు.. తెలంగాణను భారత్‌లో కలిపేందుకు వచ్చారు. ఇవాళ ఒక కేంద్ర మంత్రి (అమిత్‌ షాను ఉద్దేశించి..) వచ్చి ప్రజలను విభజించేలా వ్యవహరించారు. దేశానికి నిర్ణయాత్మకమైన రాజకీయాలు కావాలి కానీ.. విభజన రాజకీయాలు ఉండకూదు అంటూ కేటీఆర్‌ తన ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు.

74 years ago, A Union Home Minister came to UNITE & INTEGRATE The People of

Telangana into Indian union

Today A Union Home Minister has come to DIVIDE & BULLY

The People of Telangana & their state Govt

That's why I say, India needs

DECISIVE POLICIES Not

DIVISIVE POLITICS

— KTR (@KTRTRS) September 17, 2022