 హైదరాబాద్‌: కోఠిలో కాల్పుల కలకలం | Hyderabad Koti SBI Gun Fire Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌: కోఠిలో కాల్పుల కలకలం

Jan 31 2026 8:07 AM | Updated on Jan 31 2026 9:20 AM

Hyderabad Koti SBI Gun Fire Incident

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలోని కోఠి ఏరియాలో కాల్పుల కలకలం రేగింది. ఎస్‌బీఐ ప్రధాన కార్యాలయం ఏటీఎం వద్ద ఓ వ్యక్తిపై గన్‌తో కాల్పులు జరిపిన దుండగులు నగదు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటనలో సదరు వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనతో నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది.

రిన్షాద్‌ అనే వ్యక్తి శనివారం ఉదయం 7గం. ప్రాంతంలో తన డబ్బు డిపాజిట్‌ చేయడానికి కోఠి హెడ్‌ ఆఫీస్‌ బయట ఉన్న ఏటీఎం వద్దకు వెళ్లాడు. అతన్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చిన ఐదుగురు దుండగులు.. తుపాకీతో బెదిరించారు. పెనుగులాట జరగడంతో.. కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ క్రమంలో రిన్షాద్‌ కాలికి బుల్లెట్‌ గాయమైంది. ఆపై దుండగులు నగదు బ్యాగుతో పారిఏపోయారు. 

గాయపడిన రిన్షాద్‌ను స్థానికులు హుటాహుటిన ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతనికి ప్రాణహాని తప్పిందని వైద్యులు ప్రకటించారు.  సమాచారం అందుకున్న సుల్తాన్‌బజార్‌ పీఎస్‌ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితులను ట్రేస్‌ చేసే పనిలో ఉన్నారు. 

రిన్షాద్‌ నాంపల్లిలో బట్టల వ్యాపారి అని, తన రూ.6 లక్షల నగుదును డిపాజిట్‌ చేసేందుకు వచ్చిన క్రమంలోనే చోరీ జరిగిందని ఏసీపీ మీడియాకు వెల్లడించారు. క్లూస్‌ టీం ఘటనా స్థలం నుంచి రెండు షెల్స్‌ని స్వాధీనం చేసుకున్నాయన్నారు. కేవలం దొంగతనం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే కాలిలో కాల్చి నగదు ఎత్తుకెళ్లి ఉంటారని.. నిందితులు పాత నేరస్తులై ఉంటారని అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారామె. నిందితుల పట్టుకునేందుకు ఐదు బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడిగా వింగ్స్‌ ఇండియా..బేగంపేటలో ఆకట్టుకుంటున్న వైమానిక విన్యాసాలు (ఫొటోలు)
photo 2

నగరంలో సందడి చేసిన మహేష్ బాబు కూతురు సితార (ఫొటోలు)

photo 3

నారింజలా మెరిసిపోతున్న శోభాశెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

అనస్వర రాజన్ మూవీ విత్ లవ్ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

భగవంతుడు మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vidadala Rajini Mass Warning To Chandrababu Over TDP Goons Attack 1
Video_icon

గుడికి వెళ్లి వస్తుంటే.. ఆడపిల్ల అని కూడా చూడకుండా..
Janasena MLA Arava Sreedhar Another Sensational Video Leak 2
Video_icon

కీచక శ్రీధర్.. మరో సంచలన వీడియో లీక్.. ఏకంగా అసెంబ్లీ నుండే..
Gold And Silver Prices Crashed 3
Video_icon

భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎంతంటే..?
Donlad Trump Good News Indian Techies 4
Video_icon

భారత్ టెక్కీలకు అమెరికా గుడ్ న్యూస్
YSRCP Nagarjuna Yadav Reveals Shocking Evidence On TTD Laddu Ghee 5
Video_icon

ఆరోజు వచ్చింది 4 కాదు 8 నెయ్యి ట్యాంకర్లు ఇవిగో ఆధారాలు
Advertisement
 