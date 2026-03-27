హైదరాబాద్‌లో శ్రీరాముడి శోభాయాత్ర

Mar 27 2026 2:45 PM | Updated on Mar 27 2026 3:09 PM

Grand Sri Rama Navami Procession Under Tight Security in Hyderabad

హైదరాబాద్‌: నగరంలో శ్రీరాముడి శోభాయాత్ర కొనసాగుతోంది. సీతారాంబాగ్‌ నుంచి సుల్తాన్‌బజార్‌ వరకు శోభాయాత్ర ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ మళ్లిస్తున్నారు.

శ్రీరామనవమి శోభాయాత్రను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ సీతారాం బాగ్ పరిసరాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ సజ్జనర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. నగరంలో జరుగుతున్న శ్రీరాముడి శోభాయాత్ర ప్రశాంతంగా సాగేందుకు పోలీస్ శాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిందని వెల్లడించారు.

ఈ యాత్ర ఇవాళ రాత్రి 10 గంటల‍్లోగా ముగిసేలా పక్కా రూట్ మ్యాప్‌ సిద్ధం చేశామని తెలిపారు. ఇప్పటికే పలు శాఖల అధికారులతో కలిసి యాత్ర సాగే మార్గాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించామని, ఎక్కడా ఎటువంటి ఆటంకాలు కలగకుండా డ్రోన్లు, సీసీ టీవీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతరం నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తామని పేర్కొన్నారు.

ఈ భారీ శోభాయాత్ర కోసం దాదాపు 3,000 మంది సిబ్బందితో పటిష్టమైన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. అంతకుముందు తెలంగాణ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్.. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

రామ్ చరణ్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
photo 3

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)

Video

View all
AISFLeaders Fire On Chandrababu And Lokesh 1
Video_icon

వైద్య విద్య అందించలేని తండ్రీకొడుకులు బాబు,లోకేష్ పై AISF నేతలు ఫైర్
Police Shoot Down Accused In Tadipatri Case 2
Video_icon

పోలీసులపై రివర్స్ అటాక్.. నిందితుడిని కాల్చి పడేసిన పోలీసులు
Grand Seetharama Kalyanam at Bhadrachalam 3
Video_icon

భద్రాద్రిలో కన్నుల పండువగా... సీతమ్మ తల్లి మాంగళ్య ధారణ
Pawan Kalyan Serious Action On Janasena Leader 4
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే తాట తీస్తా.. జనసేన నేతను గెంటేసిన పవన్
Iran Israel US War Impact On Indian Farmers 5
Video_icon

భారత అన్నదాతల గుండెల్లో ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ వార్ సెగ..
