సాక్షి, హైదరాబాద్‌: జంట నగరాల ప్రజలకు మరో గుడ్‌న్యూస్‌. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎంఎంటీస్‌ రైళ్ల పునరుద్ధరణపై కీలక ప్రకటన చేసింది. ఏప్రిల్‌ 11వ తేది నుంచి నగరంలో మరో 86 ఎంఎంటీస్‌ రైళ్లను నడుపుతున్నట్టు తెలిపింది. అలాగే రైళ్ల రాకపోకల సమయాల్లో పలు మార్పులు చేసినట్టు పేర్కొంది. తాజాగా ఉదయం 4.30 నుంచి రాత్రి 12.30 రైళ్లు రాకపోకలు సాగించనున్నట్టు స్పష్టం చేసింది.

The popular suburban transport services in the twin cities providing affordable and convenient travel option.

86 #MMTS services running as on 11th April, 2022 between Falaknuma - Lingampalli - Hyderabad-

Secunderabad @drmsecunderabad @drmhyb pic.twitter.com/dsVrdrGrVW

— South Central Railway (@SCRailwayIndia) April 13, 2022