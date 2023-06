సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలో ఆదివారం భారీ వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పలు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడగా మరికొన్నిచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతోంది.

మాదాపూర్‌, హైటెక్‌ సిటీ, గచ్చిబౌలి, మియాపూర్‌, రాయదుర్గం, కుత్బుల్లాపూర్‌, జీడిమెట్ల, సుచిత్ర, కొంపల్లి, సురారం, గాజులరామారం, కూకట్‌పల్లి, చింతల్‌, బాలానగర్‌, నార్సింగి, కోకాపేట్‌, కొండాపూర్‌, కొంపల్లి, అల్వాల్‌, రాజేంద్రనగర్‌, శేరిలింగంపల్లి, పటాన్‌చెరు, లింగంపల్లి, నిజాంపేట, నేరెడ్‌మెట్‌తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది.

సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరు, రామచంద్రపురం, అమీన్‌పూర్‌ మండలాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతుండగా విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. నిజామాబాద్ నగరంలో వాన దంచికొడుతోంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతోంది. సంగారెడ్డి, మెదక్‌, సిద్ధిపేట, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లోని పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వర్షం కురిసింది.

— N Jagannath Das_TT (@dassport_TT) June 4, 2023