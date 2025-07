బహిరంగంగా బరితెగించారు!

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలో ఇటీవల జరిగిన మొహర్రం, బోనాలు ఊరేగింపుల్లో పోకిరీలు రెచ్చిపోయారు. విచక్షణా రహితంగా, అనుచితంగా తాకుతూ మహిళలు, యువతులను వేధించారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ షీ–టీమ్స్‌ నిఘాలో మొత్తం 478 మంది పట్టుబడినట్లు డీసీపీ డాక్టర్‌ ఎన్‌జేపీ లావణ్య మంగళవారం ప్రకటించారు.

దీనికోసం షీ–టీమ్స్‌ రహస్య కెమెరాలు వినియోగించాయి. చిక్కిన పోకిరీల్లో 386 మంది మేజర్లు, 92 మంది మైనర్లు ఉన్నారు. ఈ ఆకతాయిల్లో నలుగురిపై పెట్టీ కేసులు, నగంలోని వివిధ ఠాణాల్లో ఎనిమిది ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయించారు. మిగిలిన వారిని మందలించి పంపారు.

SHE Teams caught a total of 478 people red-handed for Misbehaving with Women Devotees during #Bonalu , including 386 majors and 92 minors in Hyderabad#SHETeams of @hydcitypolice apprehended several individuals red-handed for #misbehaving with #women… pic.twitter.com/7EDBUgo4JN

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 15, 2025