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బహిరంగంగా బరితెగించారు!

Jul 16 2025 10:07 AM | Updated on Jul 16 2025 10:17 AM

SHE Teams caught a total of 478 people red handed for this reason

మొహర్రం, బోనాల ఊరేగింపుల్లో పోకిరీలు 

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలో ఇటీవల జరిగిన మొహర్రం, బోనాలు ఊరేగింపుల్లో పోకిరీలు రెచ్చిపోయారు. విచక్షణా రహితంగా, అనుచితంగా తాకుతూ మహిళలు, యువతులను వేధించారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ షీ–టీమ్స్‌ నిఘాలో మొత్తం 478 మంది పట్టుబడినట్లు డీసీపీ డాక్టర్‌ ఎన్‌జేపీ లావణ్య మంగళవారం ప్రకటించారు. 

దీనికోసం షీ–టీమ్స్‌ రహస్య కెమెరాలు వినియోగించాయి. చిక్కిన పోకిరీల్లో 386 మంది మేజర్లు, 92 మంది మైనర్లు ఉన్నారు. ఈ ఆకతాయిల్లో నలుగురిపై పెట్టీ కేసులు, నగంలోని వివిధ ఠాణాల్లో ఎనిమిది ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయించారు. మిగిలిన వారిని మందలించి పంపారు.   

 

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