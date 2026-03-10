కొత్త తమిళ బోర్డులు పెట్టాలి

సేలం: నంగవల్లి పట్టణ పంచాయతీలో కుల చిహ్నాలతో కొత్త నేమ్ బోర్డులను తొలగించి కొత్త తమిళ పేర్ల బోర్డులను పెట్టాలని సామాజిక కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కుల పేర్లు వాడకూడదనే ప్రభుత్వ ప్రకటనను పాటించని అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కలెక్టరేట్లో పిర్యాదు ఇచ్చారు. సేలం జిల్లాలోని నంగవల్లి పంచాయతీ ప్రాంతంలో 15 వార్డులు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వార్డులను వేర్వేరు కుల పేర్లతో వీధులుగా గుర్తిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో, పంచాయతీ అనేక వార్డులకు కొత్త నేమ్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తోంది. కుల గుర్తింపులను ప్రతిబింబించేలా నేమ్ బోర్డులకు కుల పేర్లు పెట్టారు. కొత్త నేమ్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని ఖండిస్తూ, నేమ్ప్లేట్లను వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ద్రవిడర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్తో అనుబంధంగా ఉన్న సామాజిక కార్యకర్తలు సోమవారం సేలం కలెక్టరేట్కు వెళ్లి అధికారులతో సమావేశమై వినతిపత్రం సమర్పించారు. వారు మాట్లాడుతూ నంగవల్లి పంచాయతీలోని అనేక వీధుల్లో పంచాయతీ పరిపాలన ద్వారా కుల పేర్లతో కూడిన నేమ్ బోర్డులను కొత్తగా ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. గత సంవత్సరం, తమిళనాడు ప్రభుత్వం సమానత్వం, సామాజిక సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా ప్రదేశాలు, వీధి పేర్ల నుంచి కుల చిహ్నాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. అయితే, నంగవల్లి పంచాయతీ పరిపాలన ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన వీధి పేర్లలో వివిధ కులాల పేర్లు ఉన్నాయి. జిల్లా యంత్రాంగం వెంటనే చర్యలు తీసుకొని కుల పేర్లతో ఉన్న నేమ్ బోర్డులను తొలగించాలని, అనుమతి ఇచ్చిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
కుల చిహ్నాలతో నేమ్ బోర్డులు, కలెక్టరేట్లో వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చిన సామాజిక కార్యకర్తలు