సరిపోని టిమ్‌ సీఫర్ట్‌ మెరుపులు.. ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌ ఊచకోత

జింబాబ్వే వేదికగా జరుగుతున్న జిమ్‌ ఆఫ్రో టీ10 లీగ్‌లో డర్బన్‌ ఖలందర్స్‌కు ఆడుతున్న న్యూజిలాండ్‌ ప్లేయర్‌ టిమ్‌ సీఫర్ట్‌ విధ్వంసం సృష్టించాడు. 31 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 6 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో అజేయమైన 71 పరుగులు చేశాడు. కేవలం 18 బంతుల్లో హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసిన సీఫర్ట్‌కు నిక్‌ వెల్చ్‌ (9 బంతుల్లో 22 నాటౌట్‌; ఫోర్‌, 2 సిక్సర్లు) తోడవ్వడంతో డర్బన్‌ ఖలందర్స్‌ నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 126 పరుగులు చేసింది. ఖలందర్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో హజ్రతుల్లా జజాయ్‌ (3), ఆండ్రీ ఫ్లెచర్‌ (2) విఫలం కాగా.. ఆసిఫ్‌ అలీ (18; 2 సిక్సర్లు) కాసేపు అలరించాడు. హరారే బౌలర్లలో మహ్మద్‌ నబీ 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. సమిత్‌ పటేల్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నాడు.

Irfan Pathan rolling back the 🕰️ for some Sunday entertainment! #ZimAfroT10 #CricketsFastestFormat #T10League #DQvHH pic.twitter.com/OV44qCpSeG

— ZimAfroT10 (@ZimAfroT10) July 23, 2023