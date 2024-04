ముఖం మాడ్చుకున్న రోహిత్‌: పాండ్యాను హత్తుకుంటూనే సీరియస్‌

ఐపీఎల్‌-2024లో ముంబై ఇండియన్స్‌ రోహిత్‌ శర్మను కాదని హార్దిక్‌ పాండ్యాను కెప్టెన్‌గా నియమించడం పెను దుమారమే రేపింది. ఐదుసార్లు టైటిల్‌ గెలవడమే కాకుండా.. టీమిండియా కెప్టెన్‌గా ఉన్న రోహిత్‌పై వేటు వేయడం అభిమానులకు మింగుడు పడలేదు.

ఫలితంగా మైదానంలో.. సోషల్‌ మీడియాలో రోహిత్‌ శర్మకు మద్దతుగా.. హార్దిక్‌ పాండ్యాకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్‌ జరిగింది. పాండ్యాను గేలి చేస్తూ ప్రేక్షకులు అతడిపై కోపం వెళ్లగక్కారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే అతడి సారథ్యంలో మొదటి మూడు మ్యాచ్‌లలో ముంబై ఓడిపోవడం వారి ఆగ్రహానికి ఆజ్యం పోసినట్లయింది.

ఈ నేపథ్యంలో సొంత మైదానంలో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. వాంఖడేలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో 29 పరుగుల తేడాతో జయభేరి మోగించింది.‍ దీంతో హార్దిక్‌ పాండ్యాతో పాటు ముంబై ఆటగాళ్లు, యజమానులు నీతా అంబానీ, ఆకాశ్‌ అంబానీ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.

కానీ రోహిత్‌ శర్మ మాత్రం ముఖం మాడ్చుకున్నట్లుగా కనిపించింది. ఆటగాళ్లంతా సంతోషంగా హార్దిక్‌ పాండ్యాను ఆలింగనం చేసుకుంటూ అభినందించగా.. రోహిత్‌ మాత్రం పాండ్యాను హత్తుకునే సమయంలో సీరియస్‌గా ఉన్నాడు.

