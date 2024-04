ఆసీస్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు స్టీవ్‌ స్మిత్‌ అమెరికాలో జరిగే మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌లో పాల్గొననున్నాడు. వాషింగ్టన్‌ ఫ్రీడం​ ఫ్రాంచైజీ స్టీవ్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఏడాది జులై 4 నుంచి ప్రారంభంకాబోయే ఎంఎల్‌సీ రెండో సీజన్‌లో స్టీవ్‌ బరిలోకి దిగనున్నాడు. స్టీవ్ ఎంఎల్‌సీ అరంగేట్రం సీజన్‌లో ఇదే వాషింగ్టన్‌ ఫ్రీడంకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించాడు.

𝐒𝐦𝐮𝐝𝐠𝐞 x 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 = 😍

Welcome the the family, 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡 ❤️#WashingtonFreedom #MLC2024 #SteveSmith pic.twitter.com/bGrzxlsr61

— Washington Freedom (@WSHFreedom) April 11, 2024