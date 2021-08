స్పెషల్ ఒలింపిక్స్ వరల్డ్ వింటర్ గేమ్స్‌: సోనూ సూద్‌ ఘనత

సాక్షి,ముంబై: రియల్‌ హీరో, బాలీవుడ్‌ నటుడు సోనూ సూద్‌ మరో ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది రష్యాలోని కజాన్‌లో జరిగే స్పెషల్ ఒలింపిక్స్ వరల్డ్ వింటర్ గేమ్స్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా ఎంపికయ్యారు. దీనిపై సోనూ సం తోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు తనకు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజని, స్పెషల్ ఒలింపిక్స్ భారత్‌ బృందంతో చేరడం తనకు గర్వంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్బంగా ఎస్‌వో భారత్‌ టీంకు ముందస్తు అభినందనలు తెలుపుతూ ట్వీట్‌ చేశారు.

రష్యాలోని కజాన్‌ వేదికగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 22 నుంచి స్పెషల్‌ వింటర్‌ ఒలింపిక్స్‌ జరుగనున్నాయి. ఈ వింటర్ ఒలింపిక్స్‌కు హాజరయ్యే భారతదేశం అథ్లెట్ల బృందానికి సోనూ నాయకత్వం వహించ నున్నారు. అటు ఈ పరిణామంపై ప్రత్యేక ఒలింపిక్స్ భారత్ ఛైర్‌పర్సన్ డాక్టర్ మల్లికా నడ్డా సంతోషం ప్రకటించారు. ప్రత్యేక ఒలింపిక్స్ కుటుంబంలో చేరేందుకు తమ ఆహ్వానాన్ని మన్నించినం సోనుసూద్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించనున్నాడని నమ్ముతున్నామన్నారు.

కాగా కరోనా మహమ్మారి లాక్‌డౌన్‌ సంక్షోభంలో వలస కూలీలకు అండగా నిలిచిన సోనూ సూద్‌ రియల్‌ హీరోగా అవతరించారు. ఇక అప్పటినుంచి విద్యార్థులకు అండగా ఉంటూ వచ్చిన ఆయన తన సేవలను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సెకండ్‌ వేవ్‌లో అనేకమంది బాధుతులకు అండగా నిలిచారు. ఆక్సిజన్ కొరతపై స్పందించిన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆక్సిజన్‌ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు.



Feeling proud today as I'm chosen to be the Brand Ambassador for India at the #SpecialOlympics going to be held in Russia! I'm sure our champions will make us proud and I wish them all the best!

Jai Hind 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/9MxfE3UDSP

— sonu sood (@SonuSood) August 2, 2021