ఒక్కరికీ కామన్‌ సెన్స్‌ లేదు.. ఇంత చెత్తగా ఆడతారా?: సెహ్వాగ్‌ ఫైర్‌

రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB) బ్యాటర్ల తీరుపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ వీరేందర్‌ సెహ్వాగ్‌ (Virender Sehwag) ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో నిర్లక్ష్యపు షాట్లతో వికెట్లు పారేసుకున్నారని.. ఒక్కరు కూడా బుద్ధిని ఉపయోగించలేకపోయారంటూ ఘాటుగా విమర్శించాడు.

హోం గ్రౌండ్‌లో వరుస పరాజయాలు

కాగా సొంత మైదానంలో ఇతర జట్లు ఇరగదీస్తుంటే ఆర్సీబీ మాత్రం.. హోం గ్రౌండ్‌లో వరుస పరాజయాలు నమోదు చేస్తోంది. తాజాగా చిన్నస్వామి స్టేడియంలో శుక్రవారం పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లోనూ పాటిదార్‌ సేన ఓటమిపాలైంది. వర్షం ఆటంకం కలిగించిన నేపథ్యంలో ఈ పోరును 14 ఓవర్లకు కుదించారు.

పెవిలియన్‌కు క్యూ

ఈ క్రమంలో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆర్సీబీకి ఆరంభంలోనే వరుసగా షాకులు తగిలాయి. పంజాబ్‌ పేసర్‌ అర్ష్‌దీప్‌ బౌలింగ్‌లో ఓపెనర్లు ఫిల్‌ సాల్ట్‌ (4), విరాట్‌ కోహ్లి (Virat Kohli- 1) వెనువెంటనే వెనుదిరిగారు. ఇక వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ (23) నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేయగా చహల్‌ అతడిని పెవిలియన్‌కు చేర్చాడు.

2️⃣ sharp catches 🫡 2️⃣ early strikes ✌ Arshdeep Singh and #PBKS with a solid start ⚡ Updates ▶ https://t.co/7fIn60rqKZ #TATAIPL | #RCBvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/jCt2NiuYEH

డేవిడ్‌ మెరుపుల వల్ల

మిగిలిన వాళ్లలో లియామ్‌ లివింగ్‌స్టోన్‌ (4), జితేశ్‌ శర్మ (2), కృనాల్‌ పాండ్యా (1) పూర్తిగా విఫలం కాగా.. ఆఖర్లో టిమ్‌ డేవిడ్‌ మెరుపులు మెరిపించాడు. 26 బంతుల్లో ఐదు ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో 50 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ఫలితంగా ఆర్సీబీ 14 ఓవర్లలో 95 పరుగులు చేయగలిగింది.

𝘽𝙊𝙊𝙈 💥



Nehal Wadhera is in a hurry to finish it for #PBKS 🏃



Updates ▶ https://t.co/7fIn60rqKZ #TATAIPL | #RCBvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/upMlSvOJi9

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2025