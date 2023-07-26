MLC 2023: విధ్వంసకర శతకంతో విరుచుకుపడిన క్లాసెన్.. ప్లే ఆఫ్స్కు ముంబై
మేజర్ లీగ్ క్రికెట్లో తొలి సెంచరీ నమోదైంది. ముంబై ఇండియన్స్ న్యూయార్క్తో నిన్న (జులై 25) జరిగిన మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా ఆటగాడు, సీయాటిల్ ఆర్కాస్ ప్లేయర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (44 బంతుల్లో 110 నాటౌట్; 9 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) విధ్వంసకర శతకం బాది చరిత్ర సృష్టించాడు. ఫలితంగా ఆర్కాస్ జట్టు.. ఎంఐ న్యూయార్క్పై 2 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.
A KLAAssic century and celebration 💯 🙌 💥 #MajorLeagueCricket's first-ever CENTURY. HISTORY. MADE. 💚 🐳 pic.twitter.com/Bq5MotMfYU
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తొలుత పూరన్, ఆఖర్లో బౌల్ట్..
ఆర్కాస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎంఐ న్యూయార్క్.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 194 పరుగులు చేసింది. తొలుత నికోలస్ పూరన్ (34 బంతుల్లో 68; 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు), మధ్యలో పోలార్డ్ (18 బంతుల్లో 34; ఫోర్, 3 సిక్సర్లు), ఆఖర్లో ట్రెంట్ బౌల్ట్ (6 బంతుల్లో 20 నాటౌట్; ఫోర్, 2 సిక్సర్లు) రెచ్చిపోగా.. టిమ్ డేవిడ్ (16 బంతుల్లో 18; ఫోర్, సిక్స్), డేవిడ్ వీస్ (13 బంతుల్లో 19; 3 ఫోర్లు) తలో చేయి వేశారు. ఆర్కాస్ బౌలర్లలో ఇమాద్ వసీం, హర్మీత్ సింగ్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. గానన్, ఆండ్రూ టై తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
NICKY P HAS COME TO PLAY!🏏
Nicholas Pooran has RACED🏇 to 23 RUNS off just 8 balls!
4⃣6⃣/2⃣ (5.0) pic.twitter.com/GBrY5XAYed
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RASHID KHAN TRAPS QDK IN FRONT!😱
Huge wicket for @MINYCricket!
2⃣5⃣/1⃣ (3.2) pic.twitter.com/u3NqqAusnr
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An innings that will go down in history 👏
Heinrich Klaasen wins the Player of the Match award for his outstanding 💯 #MLC2023 pic.twitter.com/LGYxguTdJf
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రాణించిన నౌమాన్.. శతక్కొట్టిన క్లాసెన్
195 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన ఆర్కాస్.. 19.2 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. ఓపెనర్లలో డికాక్ (9) విఫలం కాగా.. నౌమాన్ అన్వర్ (30 బంతుల్లో 51; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) అర్ధసెంచరీతో రాణించాడు. ఆతర్వాత బరిలోకి దిగిన జయసూర్య డకౌట్ కాగా.. నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన క్లాసెస్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.
HEINRICH KLAASEN IS TAKING ON EVERYBODY!
Heinrich Klaasen BLASTS 3 SIXES against Rashid Khan!
1⃣6⃣6⃣/4⃣ (15.5) pic.twitter.com/nYJQrnXh06
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WELCOME TO THE KLAAS-ROOM!👨🏫
Heinrich Klaasen demonstrating a MASTERCLASS⚔️ in playing spin!
9⃣8⃣/2⃣ (10.2) pic.twitter.com/z6sTIYjdpx
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INNOVATION! 🧑🔬
Nauman Anwar brings out the SCOOP!
6⃣0⃣/2⃣ (8.0) pic.twitter.com/IemmlFecTY
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బౌండరీలు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపించి అజేయ శతకంతో తన జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఓ పక్క బంతితో బౌల్డ్ (4-0-31-4), రషీద్ ఖాన్ (4-1-41-2) చెలరేగుతున్నా ఏమాత్రం తగ్గని క్లాసెన్.. ఆండ్రూ టై (4 నాటౌట్) సహకారంతో తన జట్టును గెలిపించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ ఓడినా.. ఆర్కాస్, సూపర్ కింగ్స్, వాషింగ్టన్ ఫ్రీడం జట్లతో పాటు ప్లే ఆఫ్స్కు చేరుకుంది. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యునికార్న్స్, లాస్ ఏంజెలెస్ నైట్రైడర్స్ లీగ్ నుంచి నిష్క్రమించాయి.
WHAT A LAST OVER BY TRENT BOULT!
3 WICKETS, BUT FOUR ON THE NIGHT! pic.twitter.com/zt05U5A8el
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Where we stand at the end of the group stage 🤗 Onto playoffs at Grand Prairie Stadium!!! 🇺🇸 🏏 🏟️ #MajorLeagueCricket | Abound by the Times of India pic.twitter.com/ndYMAHsh5E
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