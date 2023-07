మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌లో తొలి సెంచరీ నమోదైంది. ముంబై ఇండియన్స్‌ న్యూయార్క్‌తో నిన్న (జులై 25) జరిగిన మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికా ఆటగాడు, సీయాటిల్‌ ఆర్కాస్‌ ప్లేయర్‌ హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ (44 బంతుల్లో 110 నాటౌట్‌; 9 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) విధ్వంసకర శతకం బాది చరిత్ర సృష్టించాడు. ఫలితంగా ఆర్కాస్‌ జట్టు.. ఎంఐ న్యూయార్క్‌పై 2 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

తొలుత పూరన్‌, ఆఖర్లో బౌల్ట్‌..

ఆర్కాస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఎంఐ న్యూయార్క్‌.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 194 పరుగులు చేసింది. తొలుత నికోలస్‌ పూరన్‌ (34 బంతుల్లో 68; 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు), మధ్యలో పోలార్డ్‌ (18 బంతుల్లో 34; ఫోర్‌, 3 సిక్సర్లు), ఆఖర్లో ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ (6 బంతుల్లో 20 నాటౌట్‌; ఫోర్‌, 2 సిక్సర్లు) రెచ్చిపోగా.. టిమ్‌ డేవిడ్‌ (16 బంతుల్లో 18; ఫోర్‌, సిక్స్‌), డేవిడ్‌ వీస్‌ (13 బంతుల్లో 19; 3 ఫోర్లు) తలో చేయి వేశారు. ఆర్కాస్‌ బౌలర్లలో ఇమాద్‌ వసీం, హర్మీత్‌ సింగ్‌ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. గానన్‌, ఆండ్రూ టై తలో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

