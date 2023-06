భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా మధ్య వరల్డ్‌ టెస్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ 2021-23 ఫైనల్‌ ప్రారంభానికి కొద్ది గంటల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ప్రస్తుతం ఇరు జట్లు ప్రాక్టీస్‌ను పక్కన పెట్టి వ్యూహరచనలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. ఏ బ్యాటర్‌కు ఎలా అడ్డుకట్ట వేయాలో.. ఏ బౌలర్‌ను ఎలా నిలువరించాలో అన్న వాటిపై ఇరు జట్లు పథకాలు రచిస్తున్నాయి. తుది జట్లపై అనధికారికంగా ఇరు జట్లు ఇప్పటికే ప్రకటన చేశాయి. ఇక మిగిలింది మ్యాచ్‌ ఆరంభమే.

కాగా, డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌ 2021-23లో భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నప్పటికీ.. గత రికార్డుల ప్రకారం చూస్తే టీమిండియాకే విజయావకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అదెలాగంటే.. భారత కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మకు ఏ ఫార్మాట్‌లో అయిన కెప్టెన్‌గా తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. హిట్‌మ్యాన్‌.. కెప్టెన్‌గా తన జట్టును ఫైనల్‌ చేర్చాడంటే, ఆ జట్టు గెలిచి తీరాల్సిందే.

Rohit Sharma 8/8 so far in finals. He will be looking forward to make it 9/9 in the WTC 2023 final.#CricTracker #RohitSharma #WTCFinal pic.twitter.com/KmJfnxeMgb

— CricTracker (@Cricketracker) June 6, 2023