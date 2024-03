టీమిండియా స్పిన్‌ లెజెండ్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌​ తన కెరీర్‌లో మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు. ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదో టెస్టుతో సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 100 మ్యాచ్‌ల మైలురాయి అందుకున్నాడు. టెస్టు క్రికెట్‌లో ఈ ఘనత సాధించిన 14వ భారత ఆటగాడిగా అశ్విన్ రికార్డులకెక్కాడు.

ఈ సందర్భంగా భారత జట్టు ప్రధాన కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ అతడికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రత్యేకమైన జ్ఞాపికతో పాటు వందో టెస్టు క్యాప్‌ను అందజేశాడు. మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి ముందు జరిగిన ఈ వేడుకలో అశ్విన్‌ సతీమణి ప్రీతి నారాయణన్‌ కూడా పాల్గొన్నారు. అదే విధంగా భారత ఆటగాళ్ల నుంచి అశ్విన్‌ గార్డ్‌ ఆఫ్‌ హనర్‌ కూడా స్వీకరించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవతున్నాయి.

The joy in the face of #RavichandranAshwin 's kids tells us how happy & proud they are. Just a lovely & memorable family picture for them.#RaviAshwin #INDvsENGTest pic.twitter.com/3UV9bfW1QS

— Abishek (@ItsAbishek04) March 7, 2024