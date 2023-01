ముంబై స్టార్‌ బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ రంజీ ట్రోఫీలో తన ఫామ్‌ను కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. జాతీయ జట్టు నుంచి పిలుపు రాకపోయినప్పటికి తన పరుగుల ప్రవాహం మాత్రం కొనసాగిస్తూనే వస్తున్నాడు. వరుస సెంచరీలతో దుమ్మురేపుతున్న సర్ఫరాజ్‌ తాజాగా ఈ సీజన్‌లో మూడో సెంచరీ సాధించాడు. ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే గత 23 రంజీ ఇన్నింగ్స్‌ల్లో సర్ఫరాజ్‌ఖాన్‌కు ఇది పదో సెంచరీ కావడం విశేషం. ఇక ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు సర్ఫరాజ్‌ ఆరు మ్యాచ్‌లాడి 556 పరుగులతో ఏడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, ఒక అర్థసెంచరీ ఉన్నాయి.

ఫిరోజ్‌ షా కోట్లా వేదికగా ఎలైట్‌ గ్రూప్‌-బిలో ఢిల్లీతో మ్యాచ్‌లో మంగళవారం సర్ఫరాజ్‌ సెంచరీ ఫీట్‌ సాధించాడు. బ్యాటింగ్‌కు కష్టంగా ఉన్న పిచ్‌పై ఓపికగా నిలబడి బ్యాటింగ్‌ ఆడుతున్న సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ 135 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో శతకం అందుకున్నాడు. 66 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన ముంబై జట్టును సర్ఫరాజ్‌ ఆదుకున్నాడు. సహచరులు ఒక్కొక్కరుగా వెనుదిరుగుతున్నప్పటికి తాను మాత్రం ఓపికతో ఆడుతూ సెంచరీ సాధించాడు. ప్రస్తుతం ముంబై తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 255 పరుగులు చేసింది. సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ 124, తనుష్‌ కొటెయిన్‌ క్రీజులో ఉన్నారు.

Yet another 100 for Sarfaraz Khan. In testing conditions too at the Kotla pic.twitter.com/LkUWraNlHD

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) January 17, 2023