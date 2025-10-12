 సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్ట్‌.. రాణించిన పాక్‌ బ్యాటర్లు | Pakistan vs South Africa: Day 1 Highlights - Pakistan Scores 313/5 in Test Match | Sakshi
సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్ట్‌.. రాణించిన పాక్‌ బ్యాటర్లు

Oct 12 2025 6:15 PM | Updated on Oct 12 2025 6:25 PM

Pakistan Are 5 For 313 Runs At Day 1 Stumps Vs South Africa In 1st Test

రెండు టెస్ట్‌లు, మూడు టీ20లు, మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్ కోసం సౌతాఫ్రికా జట్టు పాకిస్తాన్లో పర్యటిస్తుంది. పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 12) తొలి టెస్ట్మొదలైంది. లాహోర్లోని గడాఫీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్లో (Pakistan vs South Africa) పాకిస్తాన్టాస్గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ఎంచుకుంది. తొలి రోజు పాక్బ్యాటర్లు తలో చేయి వేయడంతో పాక్మంచి స్కోర్సాధించింది

ఆట ముగిసే సమయానికి పాక్‌ 5 వికెట్ల నష్టానికి 313 పరుగులు చేసింది. పాక్ఇన్నింగ్స్లో నలుగురు అర్ద సెంచరీలు చేశారు. ఓపెనర్ఇమామ్ఉల్హక్‌ (93) తృటిలో సెంచరీ మిస్కాగా.. కెప్టెన్షాన్మసూద్‌ (76), వికెట్కీపర్మొహమ్మద్రిజ్వాన్‌ (62), సల్మాన్అఘా (52) బాధ్యతాయుతమైన అర్ద సెంచరీలు చేశారు. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి రిజ్వాన్‌, సల్మాన్అఘా క్రీజ్లో ఉన్నారు.

పాక్ఇన్నింగ్స్లో ఓపెనర్అబ్దుల్లా షఫీక్‌ (2), సౌద్షకీల్‌ (0) పూర్తిగా నిరుత్సాహపరచగా.. బాబర్ఆజమ్‌ (23) మంచి ఆరంభం లభించినా భారీ స్కోర్గా మలచలేకపోయాడు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో సెనురన్ముత్తుసామి 2, రబాడ, ప్రెనెలన్సుబ్రాయన్‌, సైమన్హార్మర్తలో వికెట్తీశారు.

చదవండి: చరిత్ర సృష్టించిన సౌతాఫ్రికా.. 147 ఏళ్ల టెస్ట్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలో తొలి జట్టు

