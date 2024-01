పాకిస్తాన్‌ టీ20 జట్టు వైస్‌ కెప్టెన్‌గా మొహమ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ ఎంపికయ్యాడు. వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ అనంతరం కెప్టెన్‌గా బాబర్‌ ఆజమ్‌ తప్పుకోవడంతో పాక్‌ టీ20 జట్టుకు కెప్టెన్‌గా షాహీన్‌ అఫ్రిది ఎంపిక కాగా.. తాజాగా అఫ్రిదికి డిప్యూటీగా రిజ్వాన్‌ ఎంపిక చేశారు పాక్‌ సెలెక్టర్లు. త్వరలో న్యూజిలాండ్‌తో జరుగనున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ నుంచి అఫ్రిది, రిజ్వాన్‌ బాధ్యతలు చేపడతారు.

.@iMRizwanPak has been appointed vice-captain of Pakistan's T20I team 🚨 pic.twitter.com/0Zu6DcstML

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 8, 2024