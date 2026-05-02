 ‘ధోనీలా నేనూ 5 ట్రోఫీలు గెలవాలి.. వాళ్లిద్దరు అద్భుతం’ | KL Rahul Hails Vaibhav Suryavanshi And Ayush Mhatre For Explosive T20 Batting, Says It's Phenomenal What The New Age Cricketers Are Doing | Sakshi
May 2 2026 1:10 PM | Updated on May 2 2026 1:54 PM

ఐపీఎల్‌లో ట్రోఫీలు గెలవకుండా ఎన్ని వ్యక్తిగత మైలురాళ్లు సాధించినా వాటికి విలువ ఉండదని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ప్లేయర్, భారత సీనియర్‌ క్రికెటర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ అన్నాడు. ఐపీఎల్‌ తాజా సీజన్‌లో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న రాహుల్‌... ఇటీవలే లీగ్‌లో అత్యధిక పరుగుల వీరుల జాబితాలో మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ (MS Dhoni)ని అధిగమించాడు. 

ఐపీఎల్‌లో ధోనీ 5439 పరుగులు చేయగా... తాజాగా రాహుల్‌ అతడిని దాటేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్‌ మాట్లాడుతూ... ‘ఐపీఎల్‌లో మహీ భాయ్‌ పరుగులను దాటేశానని కూడా నాకు తెలియదు. వ్యక్తిగత మైలురాళ్లు మంచివే. 

సరైన దిశలోనే ఉన్నామని అవి భరోసా ఇస్తాయి. కానీ అసలైంది మాత్రం నిలకడగా ట్రోఫీలు గెలవడమే. ధోనీ గెలిచినన్ని ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీలు గెలవడమే నాకు నిజమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

క్రికెట్‌ వ్యక్తిగత క్రీడ కాదు. టీమ్‌ స్పోర్ట్‌. అందుకే విజయవంతమైన జట్లలో భాగం కావాలని ఎల్లప్పుడూ కోరుకుంటూ ఉంటా’ అని రాహుల్‌ అన్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంతో తనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందని... అందుకే అక్కడ మ్యాచ్‌ అంటే భావోద్వేగానికి గురవుతానని రాహుల్‌ చెప్పాడు.

‘కేవలం రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో మ్యాచ్‌లోనే అని కాదు. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ ఆడినా నా పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది. కొన్ని ప్రదేశాల్లో మీరు చాలా సౌకర్యవంతంగా భావిస్తారు. 

నాకు బెంగళూరు అలాంటిదే. అక్కడ క్రీజులో అడుగుపెట్టిన ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి ప్రత్యేకంగా చేయాలని అనుకుంటా. కొత్తతరం ప్లేయర్లు బౌలర్‌ చరిత్ర చూసి షాట్‌లు ఆడటం లేదు’ అని రాహుల్‌ వివరించాడు.

వైభవ్‌ సూర్యవంశీ వంటి యువ ఆటగాళ్లు... ప్రపంచస్థాయి బౌలర్లయిన బుమ్రా, కమిన్స్‌లను ఎదుర్కొనేటప్పుడు ఏమాత్రం తడబడటం లేదన్నాడు రాహుల్‌. అవకాశం ఉంటే తొలి బంతి నుంచే భారీ షాట్‌లు కొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని... ఆధునిక టీ20 క్రికెట్‌కు ఇలాంటి మనస్తత్వమే అవసరమని రాహుల్‌ వెల్లడించాడు. వైభవ్, ఆయుశ్‌ మాత్రే వంటి వాళ్లు టీ20లు ఆడే విధానాన్ని మార్చేస్తున్నారని రాహుల్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. 

చదవండి: శ్రేయస్‌, సంజూ కాదు!.. భారత టీ20 కెప్టెన్‌గా ఊహించని పేరు!

Photos

View all
photo 1

మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా టు హీరోయిన్‌.. ఎవరీ రియా సింఘా? (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణలో గుహ మధ్య అద్భుతమైన ఆలయం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : వైద్య విద్యార్థుల ఆనందం చెట్ట‘పట్టా’ల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీ : పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
photo 5

బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రిసెప్షన్‌: ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Software Seetharam And Renuka Case 1
Video_icon

పెళ్లయి ఇద్దరు పిల్లలున్నా అనేక మందితో రేణుక ఎఫైర్.. సీతారాం కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు
BCCI Pulls Up Kyle Jamieson for Aggressive Send off to Vaibhav Sooryavanshi 2
Video_icon

వైభవ్ మీదకు దూసుకెళ్లాడు.. భారీ షాకిచ్చిన బీసీసీఐ
TDP Leader Edupuganti Srinivas Babu Exposes Chintamaneni Prabhakar Liquor Scams 3
Video_icon

జగన్ ప్రభుత్వమే బెటర్, మా టీడీపీ ప్రభుత్వంలో నాపైనే కేసులు, మద్యంలో అవినీతి బట్టబయలు
2,200 Years Ago They Had GPS? 4
Video_icon

2200 ఏళ్ల క్రితమే GPS ఉందా? నౌక చెప్పిన ట్రావెల్ హిస్టరీ
Jada Sravan Kumar Slams Raghu Rama Krishna Raju Over Action In Court 5
Video_icon

చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదు, చంద్రబాబే 50 రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు, నువ్వొక ఆఫ్ట్రాల్
