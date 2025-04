న్యూజిలాండ్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌ పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ 2025 ఆడేందుకు పాకిస్తాన్‌కు వెళ్లిపోయాడు. కేన్‌ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్‌ 2025లో ప్రారంభం​ నుండి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించాడు. కేన్‌ను ఐపీఎల్‌ 2025 మెగా వేలంలో ఏ ఫ్రాంచైజీ కొనుగోలు చేయలేదు. దీంతో అతను పీఎస్‌ఎల్‌ వేలంలో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. పీఎస్‌ఎల్‌లోని కరాచీ కింగ్స్‌ ఫ్రాంచైజీ కేన్‌ను రూ. 86 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.

ఇదే కరాచీ కింగ్స్‌ ఆసీస్‌ మాజీ ఆటగాడు డేవిడ్‌ వార్నర్‌ను రూ. 2.57 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి కెప్టెన్సీ కూడా కట్టబెట్టింది. కేన్‌ పీఎస్‌ఎల్‌లో తదుపరి మ్యాచ్‌లు వార్నర్‌ కెప్టెన్సీలో ఆడతాడు. కేన్‌ పీఎస్‌ఎల్‌లో ఆడటం ఇదే మొదటిసారి. పాక్‌ జట్టుతో చేరిన విషయాన్ని కరాచీ కింగ్స్‌ యాజమాన్యం సోషల్‌మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

𝐇𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡𝐢 𝐟𝐚𝐧𝐬! 𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐝 👋



The wait is over! Kane Williamson has joined the #KingsSquad 🤩#YehHaiKarachi | #KarachiKings | #HBLPSLX pic.twitter.com/R2z8nEpXbp

— Karachi Kings (@KarachiKingsARY) April 24, 2025