టీమిండియా యువ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ తన పవర్‌ హిట్టింగ్‌ను టెస్టు క్రికెట్‌లో కూడా చూపించాడు. విండీస్‌తో తొలి టెస్టులో విఫలమైన కిషన్‌.. రెండో టెస్టులో మాత్రం సూపర్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. భారత రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కిషన్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 33 బంతుల్లో తొలి హాఫ్‌ సెంచరీ సాధించాడు. ఓవరాల్‌గా 34 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల సాయంతో 52 పరుగులు చేసి ఆజేయంగా నిలిచాడు.

అయితే కిషన్‌ తన హాఫ్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను తనదైన స్టైల్‌లో అందుకున్నాడు. భారత ఇన్నింగ్స్‌ 24 ఓవర్‌ వేసిన రోచ్‌ బౌలింగ్‌లో ఐదో బంతిని కిషన్‌ ఒంటి చెత్తో సిక్సర్‌గా మలిచాడు. దీంతో తన హాఫ్‌ సెంచరీని కూడా పూర్తిచేసుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అయితే కిషన్‌ తన సింగిల్‌ హ్యాండ్‌ షాట్‌తో వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ను గుర్తుచేశాడని నెటిజన్లు పోస్టులు చేస్తున్నారు.

పంత్‌ గతంలో ఈ తరహా షాట్స్‌ చాలా ఆడాడు. కాగా గతేడాది డిసెంబర్‌లో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన పంత్‌.. క్రమంగా కోలుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని నేషనల్‌ క్రికెట్‌ అకాడమీలో ఉన్నాడు. అతడు వచ్చే ఏడాది జనవరిలో ఇంగ్లండ్‌తో జరగనున్న టెస్టు సిరీస్‌తో తిరిగి మళ్లీ మైదానంలో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇక పంత్‌ స్ధానంలోనే కిషన్‌కు టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కింది.

