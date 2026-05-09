 IPL 2026: రాజ‌స్తాన్ వ‌ర్సెస్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ అప్‌డేట్స్‌ | IPL 2026 Rajasthan Royals Vs Gujarat Titans Match Live Score Updates, Squad Details, Highlights And Viral Videos Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026 RR Vs GT: రాజ‌స్తాన్ వ‌ర్సెస్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ అప్‌డేట్స్‌

May 9 2026 7:26 PM | Updated on May 9 2026 7:55 PM

IPL 2026: Rajasthan Royals Vs Gujarat Titans Match Live Updates

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం జైపూర్ వేదికగా 52వ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్ రాయల్స్‌, గుజరాత్ టైటాన్స్ తలపడుతున్నాయి. 

4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి గుజరాత్ టైటాన్స్ వికెట్ నష్టపోకుండా 52 పరుగులు చేసింది. సాయి సుదర్శన్ (34), గిల్ (7) పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

ఒకే ఓవర్‌లో 18 పరుగులిచ్చిన ఆర్చర్‌
గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ తొలి ఓవర్‌లోనే వైడ్ల రూపంలో 18 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. 2 ఓవర్లు ముగిసేసరికి గుజరాత్ వికెట్ నష్టపోకుండా 26 పరుగులు చేసింది. సుదర్శన్‌ (14), గిల్‌ (2) పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

టాస్‌ నెగ్గిన రాజస్తాన్‌..
టాస్ గెలిచిన రాజ‌స్తాన్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ప‌రాగ్ తొడ కండ‌రాల గాయంతో దూరం కావ‌డంతో ఈ మ్యాచ్‌కు రాజ‌స్తాన్‌ను జైస్వాల్ న‌డిపించ‌నున్నాడు. 

ఇక గుజరాత్ ఒక మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. మానవ్ సుతర్ స్థానంలో ప్రసిధ్ క్రిష్ణ జట్టులోకి వచ్చాడు. మరోవైపు రాజస్తాన్ రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. హెట్‌మైర్‌తో పాటు యష్‌రాజ్ పుంజా తుదిజట్టులోకి వచ్చాడు. ఈ సీజన్లో తొలి అంచె పోటీలో రాజస్తాన్‌పై గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం సాధించింది. 

సొంతగడ్డపై మ్యాచ్ ఆడుతున్న రాజస్తాన్ గుజరాత్‌పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా లేదా అన్నది చూడాలి. ముఖాముఖి పోరులో ఇప్పటివరకు ఇరుజట్లు తొమ్మిది మ్యాచ్‌ల్లో తలపడ్డాయి. ఇందులో గుజరాత్ ఆరుసార్లు నెగ్గితే.. రాజస్తాన్ మూడుసార్లు విజయాన్ని అందుకుంది. జైపూర్‌లో కూడా గుజరాత్‌దే పైచేయి. ఇక్కడ ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లో రెండింటిలో గుజరాత్ గెలుపొందింది.

తుది జట్లు:
గుజరాత్ టైటాన్స్: శుభ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్‌), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్(వికెట్‌ కీపర్‌), నిషాంత్ సింధు, వాషింగ్టన్ సుందర్, జాసన్ హోల్డర్, రాహుల్ తెవాటియా, రషీద్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, మహ్మద్ సిరాజ్.

రాజస్తాన్‌ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్(కెప్టెన్‌), ధ్రువ్ జురెల్(వికెట్‌ కీపర్‌), షిమ్రోన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, శుభమ్ దూబే, దాసున్ షనక, జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, బ్రిజేష్ శర్మ, యశ్ రాజ్ పుంజా.

గుజరాత్ టైటాన్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్స్: ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, అనుజ్ రావత్, రవిశ్రీనివాసన్ సాయి కిషోర్, కుమార్ కుశాగ్రా

రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆడమ్ మిల్నే, రవి సింగ్, సుశాంత్ మిశ్రా, రవి బిష్ణోయ్

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రేయసితో పెళ్లి.. హిట్ ఒక్కటే బ్యాలెన్స్.. విజయ్ దేవరకొండ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన మంచు మనోజ్,యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 4

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 5

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?

Video

View all
Hero Venkat Exclusive Interview 1
Video_icon

Hero Venkat Exclusive Interview: OGలో పవన్ని కాలర్ పట్టుకుని..
Viral Video : Woman Jumps From Moving Taxi In Malaysia 2
Video_icon

వేగంగా వెళ్తున్న కారు నుంచి దూకేసిన మహిళ..
Ambati Rambabu Slams Chandrababu Over Removal of Jagan Welfare Schemes 3
Video_icon

జగన్ పథకాలు ఆపేశారు.. పనికొచ్చే పథకం ఒక్కటీ లేదు
Teacher Collapses from Heart Attack in Classroom 4
Video_icon

క్లాస్ రూమ్ లో గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయిన టీచర్
Vijay Meets Tamil Nadu Governor 5
Video_icon

తమిళనాడు గవర్నర్ ను కలిసిన విజయ్
Advertisement
 