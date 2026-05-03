 పీకల్లోతు కష్టాల్లో పంజాబ్‌ | IPL 2026 Match 46: Gujarat Titans vs Punjab Kings Match Live Score Updates, Squad Details And Highlights | Sakshi
May 3 2026 7:05 PM | Updated on May 3 2026 8:17 PM

IPL 2026, Match 46: Gujarat Titans vs Punjab Kings Live Updates And Highlights

8.4వ ఓవర్‌- 47 పరుగుల వద్ద పంజాబ్‌ ఐదో వికెట్‌ కోల్పోయింది. హోల్డర్‌ బౌలింగ్‌లో శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (19) క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు. 

6.3వ ఓవర్‌- పంజాబ్‌ జట్టు కష్టాల్లో పడింది. 36 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. తాజాగా నేహల్‌ వధేరాను (0) హోల్డర్‌ ఔట్‌ చేశాడు. బట్లర్‌ అద్భుతమైన క్యాచ్‌ పట్టాడు. 

5.2వ ఓవర్‌- 35 పరుగుల వద్ద పంజాబ్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. రబాడ బౌలింగ్‌లో మానవ్‌ సుతార్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ప్రభ్‌సిమ్రన్‌ సింగ్‌ (15) ఔటయ్యాడు. 

పంజాబ్‌ తొలి ఓవర్లోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. సిరాజ్‌ వరుస బంతుల్లో ప్రియాంశ్‌ ఆర్య (2), కన్నోల్లీ (0)ని ఔట్‌ చేశాడు.

0.2వ ఓవర్‌- ఇన్నింగ్స్‌ రెండో బంతికే పంజాబ్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. సిరాజ్‌ బౌలింగ్‌లో నిషాంత్‌ సంధుకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి ప్రియాంశ్‌ ఆర్మ (2) ఔటయ్యాడు.

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (మే 3) జరుగుతున్న 46వ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ తలపడుతున్నాయి. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా జరిగే ఈ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. 

ప్రస్తుతం పంజాబ్‌ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. గుజరాత్‌ ఐదో స్థానంలో ఉంది. పంజాబ్‌ 8 మ్యాచ్‌ల్లో 6 విజయాలు సాధించి, ఓ మ్యాచ్‌లో ఓడగా.. గుజరాత్‌ 9 మ్యాచ్‌ల్లో 5 విజయాలు, 4 అపజయాలు ఎదుర్కొంది.

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (w), ప్రియాంష్ ఆర్య, కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (సి), మార్కస్ స్టోయినిస్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, నెహాల్ వధేరా, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్ 

గుజరాత్ టైటాన్స్ (ప్లేయింగ్ XI): శుభమన్ గిల్(సి), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్(w), వాషింగ్టన్ సుందర్, నిశాంత్ సింధు, జాసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్, కగిసో రబడ, మహ్మద్ సిరాజ్, మానవ్ సుతార్

