 ఉర్విల్‌ పటేల్‌ ఊచకోత.. లక్నోను చిత్తు చేసిన సీఎస్‌కే | IPL 2026: CSK beat LSG by 5 wickets | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉర్విల్‌ పటేల్‌ ఊచకోత.. లక్నోను చిత్తు చేసిన సీఎస్‌కే

May 10 2026 7:52 PM | Updated on May 10 2026 7:52 PM

IPL 2026: CSK beat LSG by 5 wickets

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో ఇవాళ (మే 10) మధ్యాహ్నం జరిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. చెన్నై వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన లక్నో.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 203 పరుగులు చేసింది. జోష్‌ ఇంగ్లిస్‌ (85) ఊచకోత కోశాడు. ఆఖర్లో షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ (43 నాటౌట్‌) రాణించాడు. 

వీరు మినహా ఎవరూ పెద్ద స్కోర్‌ చేయలేదు. మిచెల్‌ మార్ష్‌ 10, నికోలస్‌ పూరన్‌ 1, రిషబ్‌ పంత్‌ 15, మార్క్రమ్‌ 6, రఘువంశీ 18, హిమ్మత్‌ సింగ్‌ 17, షమీ డకౌటయ్యారు. సీఎస్‌కే బౌలర్లలో జేమీ ఓవర్టన్‌ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. అన్షుల్‌ కంబోజ్‌ 2, నూర్‌ అహ్మద్‌ ఓ వికెట్‌ తీశాడు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన సీఎస్‌కే ఆది నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన ఉర్విల్‌ పటేల్‌ (65) పూనకం వచ్చినట్లు ఊగిపోయాడు. కేవలం 13 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసి, విజయానికి గట్టి పునాది వేశాడు. 

అయితే మధ్యలో సీఎస్‌కే కాస్త తడబాటుకు లోనైంది. సునాయాసంగా గెలుస్తుందనుకుంటే, మ్యాచ్‌ను చివరి వరకు తీసుకొచ్చింది. చివరి ఓవర్‌ తొలి రెండు బంతులకు శివమ్‌ దూబే (15 నాటౌట్‌) సిక్సర్లు బాది సీఎస్‌కేను విజయతీరాలు దాటించాడు. 

సీఎస్‌కే బ్యాటర్లలో సంజూ శాంసన్‌ 28, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ 42, కార్తీక్‌ శర్మ 20, బ్రెవిస్‌ 10, ప్రశాంత్‌ వీర్‌ (18 నాటౌట్‌) పరుగులు చేశారు. లక్నో బౌలర్లలో దిగ్వేశ్‌ రాఠీ, షాబాజ్‌ అహ్మద్‌ తలో 2 వికెట్లు తీయగా.. ఆవేశ్‌ ఖాన్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నాడు. 

ఈ మ్యాచ్‌లో లక్నో చాలా క్యాచ్‌లు జారవిడిచి మూల్యం చెల్లించుకుంది. ఈ ఓటమితో ఆ జట్టు ప్లే ఆఫ్స్‌ బెర్త్‌పై పూర్తిగా ఆశలు వదులుకుంది. 

సీఎస్‌కే విషయానికొస్తే.. ఆదిలో వరుస పరాజయాలు ఎదుర్కొన్న ఈ జట్టు అనూహ్యంగా పుంజుకొని ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసులో ప్రధాన పోటీదారుగా మారిపోయింది. ఈ గెలుపుతో ఆ జట్టు ఖాతాలో 12 పాయింట్లు (11 మ్యాచ్‌ల్లో 6 విజయాలు) చేరాయి. ప్రస్తుతం ఆ జట్టు పట్టికలో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నా మొగుడు బర్త్ డే.. రష్మిక సెలబ్రేషన్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ సినీతారల మదర్స్‌ డే విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 10-17)
photo 4

తమిళనాట కొలువుదీరిన విజయ్‌ సర్కార్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా త్రిష (ఫొటోలు)

Video

View all
Rachamallu Shocking Comments On Varadarajulu Reddy Son Konda Reddy 1
Video_icon

అబ్బబ్బ.. పచ్చి బూతులు.. నా చెవులు పని చెయ్యలేదు
PM Narendra Modi Convoy In Hyderabad 2
Video_icon

మోదీ కాన్వాయ్ చూస్తే మైండ్ పోవాల్సిందే
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 9th May 2026 3
Video_icon

టైమ్ పాస్ ప్రభుత్వం
PM Narendra Modi Public Meeting In Hyderabad 4
Video_icon

Watch Live: హైదరాబాద్ లో ప్రధాని మోదీ పర్యటన

Secret Team Behind TVK Party Grand Victory In Tamil Nadu Elections 5
Video_icon

విజయ్ విజయానికి పనిచేసిన సీక్రెట్ టీమ్
Advertisement
 