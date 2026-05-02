IPL 2026: సీఎస్‌కే వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ అప్‌డేట్స్‌

May 2 2026 7:07 PM | Updated on May 2 2026 7:51 PM

IPL 2026: Chennai Super Kings Vs Mumbai Indians Match Live Updates

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో భాగంగా చెన్నై వేదికగా 44వ మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌, ముంబై ఇండియన్స్ తలపడుతున్నాయి. 

4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి ముంబై ఇండియన్స్‌ వికెట్‌ నష్టానికి 29 పరుగులు చేసింది. రికిల్‌టన్‌ 15, నమన్‌ ధిర్‌ 13 పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

తొలి వికెట్ కోల్పోయిన ముంబై
సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు ఆదిలోనే షాక్ తగిలింది. ఒక్క ప‌రుగు మాత్ర‌మే చేసిన ఓపెన‌ర్ విల్‌జాక్స్ అన్షుల్ కంబోజ్ బౌలింగ్‌లో రామ‌క్రిష్ణ ఘోష్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో ముంబై ఒక ప‌రుగు వ‌ద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.

టాస్‌ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్‌
టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ ఏంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ రెండు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగింది. ర‌ఘుశ‌ర్మ సీజ‌న్‌లో తొలి మ్యాచ్ ఆడ‌నుండ‌గా, అశ్వ‌నీ స్థానంలో క్రిష్ భ‌గ‌త్ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. ఇక చెన్నై సూప‌ర్‌కింగ్స్ కూడా రెండు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగింది. 

అకిల్ హొసేన్ స్థానంలో ప్ర‌శాంత్ వీర్‌, గుర్జప్‌నీత్ సింగ్ స్థానంలో రామ‌క్రిష్ణ ఘోష్ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో ఇరుజట్ల మధ్య జరిగిన తొలి అంచె పోరులో సీఎస్‌కే 103 ప‌రుగుల తేడాతో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌పై విజ‌యం సాధించింది.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీప‌ర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్‌), ఉర్విల్ పటేల్, డెవాల్డ్ బ్రీవిస్, శివమ్ దూబే, జామీ ఓవర్టన్, రామకృష్ణ ఘోష్, ప్రశాంత్ వీర్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ముఖేష్ చౌదరి

ముంబై ఇండియన్స్: విల్ జాక్స్, ర్యాన్ రికెల్టన్(వికెట్ కీప‌ర్‌), సూర్యకుమార్ యాదవ్, నమన్ ధీర్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా(కెప్టెన్‌), రాబిన్ మింజ్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, క్రిష్ భగత్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, గజన్‌ఫర్
 

