టీమిండియా కెప్టెన్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ మాజీ సారథి రోహిత్‌ శర్మ ఐపీఎల్‌ పదిహేడో ఎడిషన్‌ సన్నాహకాలు మొదలుపెట్టాడు. సోమవారమే ముంబై శిబిరానికి చేరుకున్న హిట్‌మ్యాన్‌ నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఫ్రాంఛైజీ తమ అధికారిక సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలో షేర్‌ చేసింది.

రోహిత్‌ శర్మ బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న దృశ్యాలను పంచుకుంటూ.. ఒక్కో షాట్‌కు ఒక‍రకమైన ఎమోజీ జత చేస్తూ.. భిన్న భావోద్వేగాల సమాహారం అని పేర్కొంది. కాగా ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో అత్యధికసార్లు జట్టును చాంపియన్‌గా నిలిపిన తొలి కెప్టెన్‌గా రోహిత్‌ శర్మ రికార్డులకెక్కిన విషయం తెలిసిందే.

रोहित चं आगमन, प्रेस कॉन्फरेन्स आणि बरंच काही... 💙 ➡️ https://t.co/bqa3bZ62DP

Check out the full version of #MIDaily on our website & MI App now! #OneFamily #MumbaiIndians pic.twitter.com/LhBqamTtXO

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 19, 2024