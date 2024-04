IPL 2024 RCB Vs MI: బుమ్రాకు శిరస్సు వంచి సలాం కొట్టిన సిరాజ్‌

ఐపీఎల్‌ 2024లో భాగంగా ఆర్సీబీతో నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఘన విజయం సాధించింది. సొంత మైదానమైన వాంఖడేలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ అన్ని విభాగాల్లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి ఆర్సీబీని మట్టికరిపించింది.

తొలుత బౌలింగ్‌లో బుమ్రా (4-0-21-5) చెలరేగిపోగా.. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌లో ఇషాన్‌ కిషన్‌ (39 బంతుల్లో 69; 7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), రోహిత్‌ శర్మ (24 బంతుల్లో 38; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (19 బంతుల్లో 52; 5 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు), హార్దిక్‌ పాండ్యా (6 బంతుల్లో 21 నాటౌట్‌; 3 సిక్సర్లు) శివాలెత్తిపోయారు.

సరదాసరదాగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో చాలా ఆసక్తికర సన్నివేశాలు తారసపడ్డాయి. అభిమానులు హార్దిక్‌ను గేలి చేస్తుంటే విరాట్‌ అడ్డు చెప్పడం.. దిగ్గజ క్రికెటర్లు విరాట్‌, రోహిత్‌ మధ్య సరదా సంభాషణ.. రోహిత్‌ దినేశ్‌ కార్తీక్‌ను ఆట పట్టించడం (మరో వరల్డ్‌కప్‌ ఆడాలని ఉందా అని).. ఇలా మ్యాచ్‌ మొత్తం సరదాసరదాగా సాగింది. మ్యాచ్‌ పూర్తయ్యాక ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు విష్‌ చేసుకోవడం చూపరులను ఆకట్టుకుంది.

- Rohit and Bumrah handshake. 🤝

- Virat Kohli hugging Hardik. 🫂

- Siraj bowed down to Bumrah. 🙇‍♂️

MI DEFEATED RCB IN MUMBAI. 💥 pic.twitter.com/UCAMxQRjaS

