ముంబై ఇండియన్స్‌తో జత కట్టాక హార్దిక్‌ పాండ్యా కెప్టెన్సీలో లోపాలు కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో ముంబై ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ ఈ విషయం తేటతెల్లమైంది. బౌలర్లను మర్చే విషయంలో, బాగా బౌలింగ్‌ చేస్తున్న వారిని వాడుకునే విషయంలో హార్దిక్‌ పూర్తిగా తేలిపోయాడు.

బౌలింగ్‌ అటాక్‌ను ప్రారంభించడం, చివరి ఓవర్లలో తనే బౌలింగ్‌కు దిగడం (సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌లో చివరి ఓవర్‌ వేసి 26 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు) వం‍టి పిల్ల చేష్టలు ముంబై ఇండియన్స్‌ కొంప ముంచుతున్నాయి. ఇలాంటివన్నీ చూస్తే.. హార్దిక్‌ అయిష్టంగా ముంబై ఇండియన్స్‌ సారధిగా వ్యవహరిస్తున్నాడన్న విషయం క్రికెట్‌ పరిజ్ఞానం లేని వారికి సైతం స్పష్టంగా అర్దమవుతుంది.

హార్దిక్‌ కెప్టెన్సీలో లోపాలు తాజాగా సీఎస్‌కేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లోనూ బహిర్గతం అయ్యాయి. ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌ నుంచి అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేస్తున్న శ్రేయస్‌ గోపాల్‌ను కాదని పార్ట్‌ టైమ్‌ బౌలర్‌ రొమారియో షెపర్డ్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడ్డాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రెగ్యులర్‌ బౌలర్‌ అయిన శ్రేయస్‌ గోపాల్‌తో ఒకే ఒక ఓవర్‌ వేయించడం కెప్టెన్‌గా హార్దిక్‌ అనుభవలేమికి అద్దం పడుతుంది.

Feel for Shreyas Gopal 😔

Bowling Brilliantly since RCB Match, But got only 1 over vs CSK 😳

Why Romario Shepherd instead of Shreyas Gopal, Seems Captaincy Blunder by Hardik Pandya 🤐#MIvCSK #CSKvsMI pic.twitter.com/ycTlRNJD5Y

— Richard Kettleborough (@RichKettle07) April 14, 2024