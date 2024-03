ఐపీఎల్‌ 2024 ఓపెనింగ్‌ సెర్మనీలో పెర్ఫార్మ్‌ చేయబోయేది వీరే..!

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్‌ 17వ ఎడిషన్‌ మరి కొద్ది గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌ చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం (చెపాక్‌) వేదికగా మార్చి 22న జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్స్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌.. ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా టైటిల్‌ గెలవని ఆర్సీబీతో తలపడుతుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ఈ మెగా ఫైట్‌ ప్రారంభమవుతుంది.

AR Rahman, Sonu Nigam, Akshay Kumar and Tiger Shroff will perform at the IPL opening ceremony. pic.twitter.com/9kR2dpyOOV

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 20, 2024