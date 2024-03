IPL 2024 Opening Ceremony: అట్టహాసంగా ఆరంభం

IPL 2024 Opening Ceremony: ఐపీఎల్‌ పదిహేడో ఎడిషన్‌ ఆరంభ వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. బాలీవుడ్‌ ఖిలాడీ అక్షయ్‌ కుమార్‌, యంగ్‌ హీరో టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ డ్యాన్స్‌తో దుమ్ములేపారు. జోష్‌గా స్టెప్పులేస్తూ చెపాక్‌ స్టేడియాన్ని హోరెత్తించారు.

𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 💥@iTIGERSHROFF starts the #TATAIPL Opening Ceremony with his energetic performance 😍👏 pic.twitter.com/8HsssiKNPO

— IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024