బాలీవుడ్‌ కండల వీరుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ తన అప్‌కమింగ్‌ మూవీ 'కిసీ కా భాయ్, కిసీ కి జాన్' సినిమా ప్రమోషన్‌లో భాగంగా తన ఫేవరెట్‌ క్రికెటర్‌ పేరును రివీల్‌ చేశాడు. స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ ఛానెల్‌లో ప్రసారమయ్యే 'క్రికెట్‌ లైవ్‌' షోలో సల్మాన్‌ తాను అభిమానించే క్రికెటర్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని అని బహిర్గతం చేశాడు.

Can't keep our calm as we will be joined by @BeingSalmanKhan at the #StarSportsHQ!😍😍

Tune-in, this weekend, 2:30PM onwards, on Star Sports Network.

Ab hoga #DhaiSeBhai along with #IPLonStar #KisiKaBhaiKisiKiJaan pic.twitter.com/NdduTK7RsS

