IPL 2023: Punjab Kings Vs Rajasthan Royals Match Live Updates:

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఏంచుకున్న రాజస్తాన్‌

మూడేండ్ల (2020లో చివరి మ్యాచ్) తర్వాత ఐపీఎల్ కు ఆతిథ్యమిస్తున్న అసోం లోని గువహతి స్టేడియంలో నేడు రాజస్తాన్ రాయల్స్ - పంజాబ్ కింగ్స్ లు ఈ సీజన్ లో తొలిసారి తలపడుతున్నాయి. గువహతిలోని బర్సపర స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లో సంజూ శాంసన్ సారథ్యంలోని రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.

పంజాబ్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): శిఖర్ ధావన్ (కెప్టెన్‌), ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్, భానుక రాజపక్స, జితేష్ శర్మ (వికెట్‌ కీపర్‌), షారుక్ ఖాన్, సామ్ కర్రాన్, సికందర్ రజా, నాథన్ ఎల్లిస్, హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, రాహుల్ చాహర్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ప్లేయింగ్ XI): యశస్వి జైస్వాల్, జోస్ బట్లర్, సంజు శాంసన్ (కెప్టెన్‌), దేవదత్ పడిక్కల్, రియాన్ పరాగ్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, జాసన్ హోల్డర్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, KM ఆసిఫ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్

.@IamSanjuSamson wins the toss & @rajasthanroyals will field first in the first ever #TATAIPL match at the Barsapara 🏟️

Tune in to #IPLonJioCinema NOW to watch #RRvPBKS - streaming LIVE and FREE for all telecom operators! #IPL2023 #TATAIPL #JioCinema | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/RMtDInT0iD

— JioCinema (@JioCinema) April 5, 2023