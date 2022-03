Punjab Kings: ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌లో భాగంగా ఆదివారం జరిగిన డబుల్‌ హెడర్‌ మ్యాచ్‌ల్లో బ్యాటర్లు చెలరేగి ఆడటంతో రెండు మ్యాచ్‌ల్లో పరుగుల వరద పారింది. ముంబై ఇండియన్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ మధ్య మధ్యాహ్నం జరిగిన మ్యాచ్‌లో 38.2 ఓవర్లలోనే 356 పరుగులు నమోదు కాగా.. ఆర్సీబీ, పంజాబ్‌ జట్ల మధ్య రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఏకంగా 413 పరుగులు (39 ఓవర్లలో) రికార్డయ్యాయి. ఇరు మ్యాచ్‌ల్లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన జట్లే (ముంబై 177/5, ఆర్సీబీ 205/2) భారీ స్కోర్లు నమోదు చేశాయనుకుంటే, ఛేదనకు దిగిన జట్లు (డీసీ 179/6, పంజాబ్‌ 208/5) మరింత రెచ్చి పోయి కొండంత లక్ష్యాలను సునాయాసంగా ఊదేశాయి.

ముఖ్యంగా ఆర్సీబీ, పంజాబ్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్ల బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి పోటీపడి పరుగులు సాధించారు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ.. డుప్లెసిస్‌ (57 బంతుల్లో 88; 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు), విరాట్‌ కోహ్లి (29 బంతుల్లో 41; ఫోర్‌, 2 సిక్సర్లు), దినేశ్‌ కార్తీక్‌ (14 బంతుల్లో 32 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) వీరవిహారం చేయడంతో 20 ఓవర్లలో 205 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేయగా, ఛేదనలో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఏమాత్రం తగ్గేదిలేదంటూ లక్ష్యాన్ని ఊదేసింది.

Odean Smith's strike-rate in that innings sits inside the top 20 in IPL history (min. 25 runs)

An incredible tournament debut 💥#IPL2022 pic.twitter.com/KTbJ4xzHQl

— Wisden (@WisdenCricket) March 27, 2022