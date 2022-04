Devon Conway Gets Married To Girlfriend Kim: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటర్, న్యూజిలాండ్ స్టార్ క్రికెటర్‌ డెవాన్ కాన్వే ఏప్రిల్‌ 23న తన ఇష్ట సఖి కిమ్‌ వాట్సన్‌ను మనువాడాడు. వీరి వివాహం కాన్వే మాతృ దేశమైన దక్షిణాఫ్రికాలో బంధు మిత్రుల సమక్షంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. కాన్వే, కిమ్‌ జోడీ మూడేళ్ల డేటింగ్ అనంతరం పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. కాన్వే వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోను సీఎస్‌కే యాజమాన్యం సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా.. సహచర క్రికెటర్లు, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

