Moeen Ali Lauds Devon Conway: హ్యాట్రిక్‌ హాఫ్‌ సెంచరీలతో సీఎస్‌కే విజయాల్లో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న డెవాన్‌ కాన్వేపై అతని సహచర ఆటగాడు మొయిన్‌ అలీ ఫన్నీ కామెంట్‌ చేశాడు. కాన్వే పెళ్లైనప్పటి నుంచి బ్యాటింగ్‌లో అదరగొడుతున్నాడని, అతనికి మ్యారేజీ వర్కౌట్‌ అయినట్లుందని సరదాగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఆదివారం (మే 8) ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కాన్వే (49 బంతుల్లో 87; 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్లు) ఆడిన సునామీ ఇన్నింగ్స్‌పై మాట్లాడుతూ మొయిన్‌ అలీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించాడు. కాన్వే అద్భుతమైన ఆటగాడని, అతను అన్ని యాంగిల్స్‌లో షాట్లు కొట్టగల సమర్ధుడని అలీ కొనియాడాడు.

Devonum Deviyum! 💛

Happy Whistles for the soon-to-be's! Wishing all the best to Kim & Conway for a beautiful life forever!#WhistlePodu #Yellove 🦁 pic.twitter.com/yPJe5DBQQK

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 18, 2022