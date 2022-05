ఐపీఎల్ 2022 సీజ‌న్‌లో భాగంగా ఇవాళ (మే 8) ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే (49 బంతుల్లో 87; 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్లు) భారీ హాఫ్ సెంచ‌రీతో విరుచుకుప‌డ్డాడు. కాన్వేకు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (33 బంతుల్లో 41; 4 ఫోర్లు, సిక్స్‌), శివ‌మ్ దూబే (19 బంతుల్లో 32; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), ధోని (8 బంతుల్లో 21 నాటౌట్‌; ఫోర్, 2 సిక్స్‌లు) కూడా స‌హ‌క‌రించ‌డంతో ఈ మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 208 ప‌రుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది.

Devon Conway in the last 3 matches in IPL 2022:



85*(55) vs SRH

56(37) vs RCB

87(49) vs DC pic.twitter.com/Smx31KLJ4P

