విండీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా 3 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, మ్యాచ్‌ అనంతరం గెలుపు సంబురాల్లో ఉన్న టీమిండియా సభ్యులను పలకరించేందుకు ఓ అనుకోని అతిధి భారత డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మ్యాచ్‌కు వేదిక అయిన ట్రినిడాడ్‌ బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజం బ్రియాన్‌ లారాకు స్వస్థలం కావడంతో అతను మ్యాచ్‌ను వీక్షించేందుకు మైదానానికి వచ్చాడు. ఈక్రమంలో స్టాండ్స్‌లో టీమిండియా హెడ్‌ కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ను కలిసిన లారా.. అనంతరం భారత జట్టు సభ్యులను విష్‌ చేసేందుకు డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లోకి వచ్చాడు.

Look who came visiting the #TeamIndia dressing room 👏 👏



The legendary Brian Charles Lara! 👍 👍#WIvIND | @BrianLara pic.twitter.com/ogjJkJ2m4q

— BCCI (@BCCI) July 23, 2022