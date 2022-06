India Tour Of England 2022: దక్షిణాఫ్రికాతో ఐదో టీ20 ముగియగానే రిషబ్‌ పంత్‌, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌లతో పాటు లండన్‌ ఫ్లైట్‌ ఎక్కిన టీమిండియా హెడ్‌ కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ లీసెస్టర్‌షైర్‌లో ఉన్న టీమిండియాతో కలిశాడు. రాహుల్‌ వచ్చీ రాగానే ఆటగాళ్లతో మీటింగ్‌ ఏర్పాటు చేసి వారిని టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ కోసం సన్నద్దం చేస్తున్నాడు. ద్రవిడ్‌ టీమిండియా ఆటగాళ్లతో కలిసి ప్రాక్టీస్‌ ప్రారంభించిన దృశ్యాలను బీసీసీఐ ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేయగా నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన స్పందన వస్తుంది. రాహుల్‌ రంగంలోకి దిగంగానే రుద్దుడు షురూ చేశాడంటూ పలువురు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Look who's here!

Head Coach Rahul Dravid has joined the Test squad in Leicester. 💪💪 #TeamIndia pic.twitter.com/O6UJVSgxQd

— BCCI (@BCCI) June 21, 2022