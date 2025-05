ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఘెరంగా విఫలమవుతున్న ఆటగాళ్లతో ఓ జట్టును రూపొందించింది ఐస్‌ల్యాండ్‌ క్రికెట్‌. ఈ జట్టుకు సారధిగా రిషబ్‌ పంత్‌ను ఎంపిక చేసింది. ఈ జట్టుకు ఐపీఎల్‌ 2025 మోసగాళ్లు, స్కామర్ల జట్టని నామకరణం చేసింది.

ఈ జట్టులో రాహుల్‌ త్రిపాఠి, రచిన్‌ రవీంద్ర, ఇషాన్‌ కిషన్‌, రిషబ్‌ పంత్‌, వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌, గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌, లియామ్‌ లివింగ్‌స్టోన్‌, దీపక్‌ హుడా, రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌, మతీష పతిరణ, మహ్మద్‌ షమీకి చోటు కల్పించింది. పంత్‌ను కెప్టెన్‌ కమ్‌ వికెట్‌ కీపర్‌గా ఎంపిక చేసింది. ఈ జట్టును నిన్న తమ ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది.

On a rain day in Reyjavík, we give you our IPL 2025 frauds and scammers team:



R Tripathi

R Ravindra

I Kishan

R Pant (c & wk)

V Iyer

G Maxwell

L Livingstone

D Hooda

R Ashwin

M Pathirana

M Shami



No impact player: M Kumar

— Iceland Cricket (@icelandcricket) May 5, 2025