2024 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ షెడ్యూల్‌ను ఐసీసీ కొద్దిసేపటి క్రితం విడుదల చేసింది. యూఎస్‌ఏ, కరీబియన్‌ దీవులు వేదికలుగా జరిగే ఈ మెగా టోర్నీ జూన్‌ 1న మొదలై 29వ తేదీన జరిగే ఫైనల్‌తో ముగుస్తుంది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం 20 జట్లు నాలుగు గ్రూప్‌లు విభజించబడి పోటీపడతాయి.

గ్రూప్‌-ఏలో భారత్‌, పాక్‌లతో పాటు ఐర్లాండ్‌, కెనడా, యూఎస్‌ఏ జట్లు ఉండగా..

గ్రూప్‌-బిలో ఇంగ్లండ్‌, ఆస్ట్రేలియాలతో పాటు నమీబియా, స్కాట్లాండ్‌, ఒమన్‌ జట్లు..

గ్రూప్‌-సిలో న్యూజిలాండ్‌, వెస్టిండీస్‌ జట్లతో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌, ఉగాండ, పపువా న్యూ గినియా..

గ్రూప్‌-డిలో సౌతాఫ్రికా, శ్రీలంక జట్లతో పాటు బంగ్లాదేశ్‌, నెదర్లాండ్స్‌, నేపాల్‌ జట్లు ఉన్నాయి.

మెగా టోర్నీలో గ్రూప్‌ దశలో టీమిండియా ఆడబోయే మ్యాచ్‌ల వివరాలు..

INDIA vs PAKISTAN ON JUNE 9th AT NEW YORK IN T20I WORLD CUP 2024.....!!!!! pic.twitter.com/y1d6l3gT3H

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 5, 2024