గుట్కా మ్యాన్‌ అంటూ ట్రోలింగ్‌.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్‌!

క్రికెట్‌కు సంబంధించి మ్యాచ్‌ గెలుపోటములు, ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన, అభిమానుల తీరు అన్నింటిపై సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోల్స్‌, మీమ్స్‌ ట్రెండ్‌ అవుతుంటాయి. అయితే భారత్‌లో ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయిలో క్రికెట్‌ ప్రేక్షకులను స్టేడియంలోకి అనుమతిస్తుంది. న్యూజిలాండ్‌ టీమిండియా పర్యటనలో భాగంగా కాన్పూర్‌ వేదికగా తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

Test matches in Kanpur.

Pity the guy at the other end who has to decipher what this guy is saying pic.twitter.com/AOTYTnvQYR

— Gabbbar (@GabbbarSingh) November 25, 2021