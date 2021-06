ఆస్పత్రి పాలైన డుప్లెసిస్‌

అబుదాబి: దక్షిణాఫ్రికా సీనియర్‌ ఆటగాడు ఫాఫ్‌ డు ప్లెసిస్‌ గాయపడ్డాడు. బౌండరీ లైన్‌ దగ్గర మరో ఆటగాడిని గట్టిగా ఢీ కొట్టడంతో స్పృహ కోల్పోయాడు. అబుదాబి షేక్‌ జాయెద్‌ స్టేడియంలో శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనలో డు ప్లెసిస్‌ కళ్లు తిరిగి పడిపోగా.. అతన్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

పాకిస్థాన్‌ సూపర్‌లీగ్‌ టోర్నీలో భాగంగా క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్‌, పెషావర్‌ జల్మి జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బంతిని బౌండరీ వద్ద డైవ్‌చేసి అడ్డుకునే క్రమంలో మరో ఆటగాడు మహమ్మద్‌ హస్‌నెయిన్‌ను ఢీ కొట్టాడు. హసనెయిన్‌ మోకాలి చిప్ప బలంగా తాకడంతో డు ప్లెసిస్‌ కళ్లు తిరిగి పడిపోయాడు. దీంతో అందరిలో టెన్షన్‌ నెలకొంది. ఆ వెంటనే వెంటనే అతన్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

BREAKING - Faf du Plessis has been sent to hospital for a check-up after he collided with Mohammad Hasnain while fielding in PSL game.#FafduPlessis #PSL pic.twitter.com/QGMnvCCPG6

— AIPWA@ANI (@AIPWAANI5) June 12, 2021