England Squad For Test VS India: టీమిండియాతో రేపటి (జులై 1) నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఐదో టెస్ట్‌కు ఇంగ్లండ్‌ తుది జట్టు ఖరారైంది. ఒక్క మార్పు మినహా తాజాగా న్యూజిలాండ్‌పై బరిలోకి దిగిన జట్టునే ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (ఈసీబీ) రంగంలోకి దించుతుంది. జేమీ ఓవర్టన్‌ స్థానంలో వెటరన్‌ పేసర్‌ జిమ్మీ ఆండర్సన్‌ రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు.

