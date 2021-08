లండ‌న్‌: భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య లార్డ్స్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో టీమిండియా ఓపెన‌ర్ కేఎల్ రాహుల్‌(127 నాటౌట్‌) సూపర్‌ శతకాన్ని సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, తొలి రోజు ఆట ముగిసిన అనంతరం​ టీమిండియా డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో లభించిన అపురూపమైన స్వాగతం రాహుల్‌కు జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది. కోచ్ ర‌విశాస్త్రి స‌హా జట్టు స‌భ్యులంతా లేచి నిలబడి చప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుతూ అతనికి అభినందనలు తెలిపారు. క్రికెట్ మ‌క్కాగా భావించే ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క లార్డ్స్‌లో సెంచ‌రీ చేసినందుకు గాను అతని పేరును బాల్క‌నీలోని సెంచ‌రీ హీరోల లిస్ట్‌లో చేర్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ తమ అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేయగా వైరల్‌గా మారింది.

🎥 Scenes as @klrahul11 returns to the dressing room after his brilliant 1⃣2⃣7⃣* on Day 1 of the Lord's Test. 👏 👏#TeamIndia #ENGvIND pic.twitter.com/vY8dN3lU0y