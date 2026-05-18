 సీఎస్‌కేపై గెలుపు.. ప్లేఆఫ్స్‌కు దూసుకెళ్లిన సన్‌రైజర్స్‌ | CSK vs SRH, IPL 2026: Hyderabad beat Chennai to seal playoff berth | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: సీఎస్‌కేపై గెలుపు.. ప్లేఆఫ్స్‌కు దూసుకెళ్లిన సన్‌రైజర్స్‌

May 18 2026 11:53 PM | Updated on May 19 2026 12:00 AM

CSK vs SRH, IPL 2026: Hyderabad beat Chennai to seal playoff berth

ఐపీఎల్‌-2026లో భాగంగా చెపాక్ వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 6 వికెట్ల తేడాతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ తమ ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్‌ను అధికారికంగా ఖరారు చేసుకుంది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో పాటు గుజరాత్ టైటాన్స్ కూడా 16 పాయింట్లు సాధించి ప్లే ఆఫ్స్‌లో అడుగుపెట్టింది. 

ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్‌కే నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 180 ప‌రుగులు చేసింది. సీఎస్‌కే బ్యాటర్లలో డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (44), కార్తిక్ శ‌ర్మ (32), శివ‌మ్ దూబే (26) రాణించారు. స్ఆర్‌హెచ్ బౌల‌ర్ల‌లో క‌మిన్స్ 3 వికెట్లు తీయ‌గా, సాకిబ్ హుసేన్ 2, ప్ర‌ఫుల్ హింగే, ఇషాన్ మ‌లింగ చెరొక వికెట్ తీశారు.

దుమ్ములేపిన ఇషాన్‌
అనంతరం 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సన్‌రైజర్స్ కేవలం 5 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 19 ఓవర్లలో చేధించింది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి బ్యాట్ ఝూలిపించాడు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే 70 పరుగులు చేసి తమ జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 

అతడితో పాటు హెన్రిచ్ క్లాసెన్(26 బంతుల్లో 47) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. చెన్నై బౌలర్లలో ముఖేష్ చౌదరి రెండు, అన్షుల్ కాంబోజ్‌, నూర్ అహ్మద్‌, అకిల్ హోస్సేన్ తలా వికెట్ సాధించారు. కాగా ఈ ఓటమితో సీఎస్‌కే తమ ప్లే ఆఫ్స్‌ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. చెన్నై జట్టు 12 పాయింట్లతో ప్రస్తుతం ఆరో స్ధానంలో ఉంది. సీఎస్‌కే ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరాలంటే అద్భుతం జరగాలి.
చదవండి: ధోని వీడ్కోలు.. ఒక శకం ముగిసింది!
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : షాప్ ఓపెనింగ్ లో సందడి చేసిన నటి హిమజ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్.. (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ఆది పినిశెట్టి దంపతులు.. (ఫొటోలు)
photo 5

అనంతపురం : భారమైన వేళ.. బాధతో విక్రయం! (ఫొటోలు)

Video

View all
Ram Charan Peddi Movie Trailer Released 1
Video_icon

పెద్ది సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది..
YSRCP Byreddy Siddharth Reddy Vs Byreddy Shabari 2
Video_icon

బుర్ర ఉండి మాట్లాడుతున్నావా..!
YSRCP Statewide Protest Against Fuel Price Hike, Chandrababu Lokesh Fake Promise 3
Video_icon

పెట్రో బాదుడుపై పోరుబాట
Ricky Ponting Looked Completely Heartbroken After the Loss Against RCB 4
Video_icon

RCBతో ఓటమి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న పాంటింగ్
Mother Risks Her Life to Save Children from Speeding Train 5
Video_icon

ఈ తల్లి ధైర్యానికి చేతులెత్తి మొక్కాల్సిందే
Advertisement
 