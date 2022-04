లండన్‌: ప్రముఖ ఫుట్‌బాలర్‌, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ స్టార్‌ స్ట్రైకర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఇటీవల మరణించిన తన నవజాత శిశువుకు ఘనంగా నివాళులర్పించాడు. ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో భాగంగా శనివారం ఆర్సెనల్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గోల్‌ చేసిన రొనాల్డో.. తన చేతి వేలును ఆకాశం వైపుకు చూపిస్తూ తన బిడ్డను స్మరించుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరలవుతోంది. రొనాల్డో భాగస్వామి జార్జీనా రోడ్రిగ్వెజ్ ఇటీవల కవలలకు (బాబు, పాప) జన్మనిచ్చింది. అయితే, బాబు పుట్టిన వెంటనే మరణించాడు.

Cristiano Ronaldo dedicating his 100th Premier League goal to his baby boy who died. ❤🙏pic.twitter.com/EJ8KMtHAYt

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 23, 2022