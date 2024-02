కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌.. రొమారియో షెపర్డ్‌ అద్భుత విన్యాసం

బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 2024లో చట్టోగ్రామ్‌ ఛాలెంజర్స్‌ ఆటగాడు, విండీస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ రొమారియో షెపర్డ్‌ కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌ పట్టుకున్నాడు. ఖుల్నా టైగర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అనాముల్‌ హక్‌ కొట్టిన షాట్‌ను షెపర్డ్‌ అద్భుత క్యాచ్‌గా మలిచాడు. షొహిదుల్‌ ఇస్లాం బౌలింగ్‌లో షెపర్డ్‌ రివర్స్‌లో పరిగెడుతూ బౌండరీ లైన్‌ సమీపంలో అద్భుతమైన క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. ఈ క్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

What an unbelievable catch by Romario Shepherd. 🔥pic.twitter.com/YG8MtmP4Qy

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 20, 2024